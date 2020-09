SSC Napoli, la radio ufficiale: "Milik sta per firmare con la Roma, affare vicinissimo alla chiusura!"

Ultime notizie mercato Napoli – Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Da fonti molto importanti mi dicono che ormai ci siamo per il trasferimento di Milik alla Roma. L’affare è vicinissimo alla chiusura, siamo davvero ad un centimetro dal traguardo e non è vero che ha rifiutato i giallorossi. Il calciatore adesso sta per firmare”.