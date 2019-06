Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Tra i nomi per le fasce, attenzione perché il Napoli potrebbe prendere Radu a paramtero zero dalla Lazio. Matteo Materazzi, il suo agente, ha rapporti splendidi con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Potrebbe andar via gratis, il suo agente non vuole rilasciare dichiarazioni. Lo vuole anche il Fenerbahce".