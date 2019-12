Sportmediaset - Scambio Politano-Llorente, brusca frenata! L'ex Sassuolo verso Firenze, Marotta vuole sostituirlo con Giroud

Anche l'Inter si affaccia alla finestra del calciomercato invernale per provare a puntellare la rosa, soprattutto in attacco. Secondo quanto riportato dal portale Sportmediaset, in avanti Antonio Conte vuole valutare le condizioni di Alexis Sanchez prima di decidere cosa fare con Matteo Politano. L'affare con la SSC Napoli e lo scambio con Fernando Llorente ha subito una brusca frenata. Adesso, qualora Politano dovesse trasferirsi a Firenze (al momento ipotesi più accreditata), la priorità di Marotta diventerebbe Olivier Giroud.