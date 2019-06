Sportmediaset - Balotelli può tornare in Italia! Ci pensano la Fiorentina e il Parma

Sportmediaset, calciomercato - Balotelli può tornare in Serie A! Per ora è solo una suggestione, ma sull'attaccante italiano c'è l'interesse della Fiorentina di Rocco Commisso che è in cerca di un attaccante e da giorni valuta anche la possibilità di acquistare Roberto Inglese dal Napoli, magari per una coppia da sogno. Tornare a giocare in Italia è una chance che Balotelli non vuole lasciarsi scappare: a fine giugno si svincola dal rapporto con il Marsiglia, sulle sue tracce c'è anche il Parma, ora però la pista Fiorentina può aprire nuovi scenari. Lo riporta Sport mediaset.