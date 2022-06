Sportitalia - Spiragli per rinnovo Ospina-Napoli: quotazioni in rialzo, la situazione

Calciomercato Napoli - Spiragli per il rinnovo di Ospina con il Napoli. Così scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale dove ha fatto il punto della trattativa tra il portiere ed il club di De Laurentiis.

Ecco cosa scrive Pedullà:

"Partiamo da Ospina: fino a una settimana fa, la percentuale per una conferma era del 30 per cento, nelle ultime ore c’è stata una leggera impennata. Prima di ascoltare le altre sirene (anche spagnole), Ospina vuole valutare l’ultima proposta del Napoli, chiede circa 3 milioni a stagione. Premessa: quest’anno il Napoli ha intenzione di portare il limite dei nuovi contratti proprio a quella cifra. Un discorso che coinvolge anche Koulibaly, ma questo è un altro paio di maniche. Cosa farà De Laurentiis con Ospina? Accetterà quella proposta, chiederà un leggero sconto? Fino a quel momento nulla dobbiamo escludere, anche perché finora David non ha firmato con un altro club, significa che vuole ancora riflettere e aspettare l’ultima proposta del suo attuale club".