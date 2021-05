Calciomercato Napoli - Rinnovo Insigne, arrivano le ultime notizie di mercato sul Napolida Sportitalia. Lorenzo Insigne è in scadenza di contratto nel 2022. Queste le ultime di Alfredo Pedullà: "Il rinnovo di Lorenzo Insigne può essere compromesso dalla mancata qualificazione in Champions per il Napoli. Con la Champions sarebbe stato tutto già scritto, ma ora qualcosa può cambiare visto i problemi economici".