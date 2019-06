Sportitalia - Roma in vantaggio su Veretout, oggi lungo vertice con l'agente! Calciatore stasera a Napoli ma azzurri in corsa in un solo caso

Mercato Napoli - Il nome di Jordan Veretout è tra quelli più caldi in questa fase del mercato. Il mediano della Fiorentina, infatti, da tempo piace al Napoli ma, di recente, soprattutto alla Roma ed al Milan. Proprio i giallorossi in giornata hanno avuto con Mario Giuffredi, il suo agente, un vertice durato circa tre ore in cui hanno ribadito la loro offerta molto importante. Capitolini, dunque, in vantaggio rispetto al Milan.

Calciomercato Napoli, la decisione di Veretout

A riportare la notizia è Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul proprio portale, ed aggiunge come il calciatore tornerà questa sera in Italia e precisamente proprio a Napoli, ma solo per un periodo di relax. A lui spetta l'ultima parola su quella che sarà la nuova squadra. Per quanto riguarda il Napoli, l'unico modo che hanno gli azzurri per rientrare in partita sarebbe quello di veder dilatarsi i tempi per la chiusura dal momento che va prima ceduto Diawara. La posizione della Fiorentina, in conclusione, resta la stessa: vuole cash e rifiuta ogni contropartita.