Sportitalia, Parlato: "Napoli, emergenza finita! Ounas da valutare, mercato degli azzurri concluso"

Ultime notizie calcio Napoli - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Dopo la sosta il Napoli avrà recuperato tutti, tra i due impegnati in Coppa d'Africa. Da questo punto di vista l'emergenza è finita. Per Ounas vanno valutati molto attentamente i tempi di recupero, non è come un infortunio muscolare. Bisogna capire l'entità del problema. Mercato? Dopo Tuanzebe non mi aspetto altri colpi, Olivera è un'operazione da posticipare".