Sportitalia - Ounas piace al Monza, ma c'è il nodo contratto: al 65% resta al Napoli

Calciomercato Napoli, notizie da Sportitalia con il giornalista Alfredo Pedullà che svela le ultime novità che riguardano il mercato partenopeo. Tra i calciatori in uscita c'è anche l'attaccante Adam Ounas, che quest'anno ha trovato poco spazio in squadra: il calciatore è legato al Napoli da un contratto che potrebbe rappresentare un ostacolo serio alla sua cessione.

Il Monza vuole Ounas

Secondo Pedullà sarebbero in arrivo grandi proposte per lui, anche da parte del Monza neo-promosso in Serie A, ma il nodo contratto fa sì che per Ounas ci sia il 65% di possibilità di restare al Napoli.