Sportitalia - Osimhen, Giuntoli ha fretta di chiudere! Senza Coronavirus probabilmente l'affare sarebbe già andato in porto

Ultimissime notizie mercato Napoli - Il grande obiettivo di mercato del Napoli è senza ombra di dubbio il bomber del Lille Victor Osimhen. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul proprio portale, l'affare sarebbe probabilmente già stato chiuso senza il lockdown causato dal Coronavirus. Ora Giuntoli ha fretta per chiudere e la base d'asta con il club transalpino si aggira intorno ai cinquanta milioni di euro, mentre per quanto riguarda l'intesa con il calciatore, il club azzurro ha intenzione di accontentarlo mettendo sul piatto tre milioni più bonus. A tutto questo si aggiunge il fatto che il Lille ha fretta di cedere il suo gioiello per ragioni di bilancio.

