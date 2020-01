SportItalia - Napoli, sfuma Amrabat: 1,5 mln all'anno di ingaggio, le cifre accordo Fiorentina-Hellas Verona

Calcio mercato Napoli, le ultimissime oggi. Sfuma Amrabat, stanotte accordo Hellas Verona-Fiorentina per 20 milioni, passerà in viola da luglio

Ecco cosa scrive a riguardo della trattativa l'esperto mercato di SportItalia Alfredo Pedullà tramite il proprio portale:

Avevano mandato Sofyan Amrabat alla SSC Napoli con troppe certezze, aggiungendo che per la Fiorentina la situazione si era complicata. Falso. Ci eravamo permessi di tenerlo in orbita viola, come priorità, raccontandovi come Commisso e i suoi uomini mercato avrebbero voluto lasciare Milano il 31 gennaio (oggi) con il contratto di Amrabat in tasca (operazione valida da luglio). Nella notte la chiusura: Amrabat è viola, operazione completata da 18 milioni più 2 di bonus in caso di qualificazione europea del club viola. L’Hellas ha accettato, affare fatto, il Napoli non aveva chiuso (come sostenuto da più parti) e la Fiorentina non era fuori da giochi (come raccontato fino alla serata di ieri). Amrabat firmerà un contratto da 1,5 milioni più bonus a stagione.