Sportitalia - Malessere Kvaratskhelia, cessione al PSG possibile! Intreccio con Chiesa: gli scenari

Calciomercato Napoli, arrivano nuovi clamorosi aggiornamenti per quanto riguarda in particolare Khvicha Kvaratskhelia. Oltre Victor Osimhen, potrebbe davvero salutare l'azzurro anche il fantasista come riportano i colleghi di Sportitalia.

Alfredo Pedullà ha fatto in particolare il punto attraverso al proprio canale Youtube:

Il malessere, chiamiamolo così di Kvaratskhelia, è legittimo e dipende dal fatto che c’erano stati degli scontri, almeno 3-4 ufficiosi, e questi non hanno portato a nessun tipo di accordo. Vi chiedo: se tu hai contribuito al grattacielo scudetto Napoli e sei stato tra i primi tre ingegneri che hanno edificato questo fantastico palazzo, è normale che se poi viene premiato il primo - Osimhen - e gli altri li lasci fuori ci rimani male. Il contratto non è stato adeguato, guadagna 1.5 milioni e altrove gli potrebbero dare dai 7 ai 7-5 in su: ora che il PSG possa aver individuato in Kvara l’erede di Mappe, non ci sono dubbi e la prima pagina de L’EQuipe lo conferma.

Cosa può cambiare adesso: se il Napoli cedesse sia Osimhen che Kvara per circa 240 milioni, rifai la squadra come vuoi tu. Nessuno si offenda nel dire che è stato un errore nel frattempo non adeguargli il contratto: il Napoli avrebbe avuto una forza contrattuale differente oggi. Cosa pensa Antonio Conte in tutto questo? Penso che vorrebbe allenare Kvara come tutti, ma la situazione è difficile perché parliamo del PSG. A quel punto spunta la soluzione Chiesa ma anche a prescindere da Kvara: il tecnico avrà probabilmente già fatto il suo nome alla società.

Chiesa nel caso non sarebbe certo insensibile a un'eventuale chiamata del mister dopo il mancato trasferimento all'Inter. Conte ha un grande rapporto col papà Enrico e già in passato ha speso parole meravigliose per il calciatore. Kvara e Chiesa potrebbero giocare insieme, ma nel caso può essere anche il sostituto del georgiano: il PSG ha tanti soldi da poter mettere sul tavolo per chiudere l'affare.