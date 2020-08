Sportitalia - Koulibaly via al 70%, il Napoli ha in pungo Gabriel! Il punto tra terzini e centrocampo

Calciomercato Napoli - Futuro Koulibaly, il collega Alfredo Pedullà ha dato importanti aggiornamenti in diretta a Sportitalia:

"Vedo una percentuale del 70% di partenza. Se arrivasse una proposta da 70 mln più 6-7 di bonus, penso che il Napoli potrebbe accettare. Pe run motivo molto semplice: il giocatore non ha più 25 milioni. Siamo nel post Covid e non si possono più chiedere 100 milioni. City sul pezzo mentre lo United non si è materializzato al momento. Il club ha nel frattempo in pugno Gabriel. C'erano stati passi importanti anche per Vertonghen, ma il giocatore alla fine ha accettato il triennale del Benfica. La vicenda Koulibaly pertanto resta abbastanza concreta. Reguilón interessa ma solo in prestito, al momento non si intende investire soldi sul terzino. C'è poi pronto Faraoni se Hysaj non dovesse rinnovare. A centrocampo occhi su Veretout. Il Napoli lo chiederebbe alla Roma nel caso di tentativo giallorosso per Milik".