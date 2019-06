Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Mendy del Lione ha possibilità di andare al Real. Koulibaly via da Napoli? Non ci sta proprio come pista, metto un 1% simbolico sulla sua partenza. Duvan Zapata resta all'Atalanta al 70%".