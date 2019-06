Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale sul mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“In ottica Juventus, sono in calo le quotazioni di Elseid Hysaj. Se è vero come è vero che Cancelo può andar via ed ha maggiori possibilità di salutare rispetto ad Alex Sandro, è altrettanto vero che non ci sono stati contatti con il Napoli per l’albanese. Una pista calda può essere quella di Trippier”.