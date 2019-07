Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale sul calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Le strade per Icardi sono due, in quest’ordine: Juventus e Napoli. I tempi sono lunghi. Il Napoli vuole prendere due attaccanti e questa pista risulta intrigante per il club”.