Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Zaniolo ha detto sì al Tottenham che gli offre 4 milioni a stagione anche se lascia l’ultima parola alla Roma. L’offerta per il club giallorosso è pari a 27 milioni come conguaglio economico più il cartellino di Alderweireld. Fino a questo momento non è arrivata alcun rilancio per Zaniolo da parte della Juventus”.