Sportitalia - Il Napoli incassa un nuovo sì da Deulofeu:lo spagnolo aspetta, intesa sul cartellino

Secondo quanto riferito dal portale di Alfredo Pedullà, giornalsita di Sportitalia, Deulofeu è disposto aspettare il Napoli, alle prese con qualche cessione prima di sbloccare la trattativa con l'Udinese

Gerard Deulofeu non ha fretta. Ha scelto il Napoli, soprattutto è stati scelto da Spalletti e dal club azzurro. Adesso si tratta di aspettare. Cosa? Che ci sia almeno una cessione e che si liberi un posto per Deulofeu. Crediamo che sia una questione di tempo, ci sarà un’intesa anche sulla valutazione del cartellino, per l’Udinese non meno di 18-20 milioni. E la situazione in qualche modo si sbloccherà, a maggior ragione se nell’operazione entrasse Gianluca Gaetano, un profilo che piace molto al club friulano.