Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato Sportitalia, ha dato aggiornamenti riguardo il mercato azzurro: "Il Napoli ha in pugno Gabriel al momento, ma si attende la cessione di Koulibaly, se non lo fa in 48/72 ore c'è il rischio che possa inserirsi davvero l'Arsenal a quel punto. Situazione ancora sotto controllo. Sokratis è un altro difensore che piace. Maksimovic è in uscita".