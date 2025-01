Sportitalia - Fazzini in un vicolo, ma vuole sempre la Lazio che non pensa a Casadei e Payero

Ultime calcio Napoli - La Lazio è su Jacopo Fazzini, duttile centrocampista di proprietà dell’Empoli. Il club di Lotito riteneva di aver presentato un’offerta congrua di circa 10-11 milioni con obbligo di riscatto, ma senza pagare un prestito oneroso perché bloccata dal famoso indice di liquidità.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"L’Empoli ha insistito e continua a insistere per avere il pagamento del prestito e siamo entrati in un vicolo. Fin qui tutte le ipotesi (non nostre) di inserimenti di altri club per Fazzini non hanno avuto conferme. Il centrocampista non si sposta di un centimetro sulla sua destinazione. È una di quelle classiche situazioni di mercato figlie degli umori e delle idee divergenti, ma per Fazzini il futuro deve essere soltanto uno. La novità è che la Lazio, pur all’interno di una situazione da sbloccare, non ha approfondito i discorsi con Casadei e Payero, non ci sono alternative in ballo. Conta chiudere, ovvio, ma sul gradimento nulla è cambiato. Anzi. Un reintegro? Nulla escludiamo, ma Fazzini ha la testa altrove e l’Empoli aveva già deciso di non portarlo a Venezia per l’ultimo impegno di campionato. Quindi, se volete le cose semplici questa storia non fa per voi. Ma su tutto il resto consigliamo di aspettare…"