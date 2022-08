Sportitalia - Fabian Ruiz, c’è Campos in anticipo su tutti: la richiesta del Napoli e le alternative

Fabian Ruiz è un vecchio pallino di Campos, nuovo direttore del Paris Saint-Germain.

Dopo aver perfezionato l’arrivo di Renato Sanches, ecco che Campos ha giocato d’anticipo su chi stava pensando di prenotare Fabian a parametro zero, come riferisce Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Ora serve una proposta che convinca il Napoli, magari inferiore aI 30 milioni chiesti con il contratto di Fabian Ruiz ormai agli sgoccioli. Il Napoli aveva individuato in Lo Celso (alternativa Barak) l’eventuale sostituto ma oggi le priorità sono il portiere (i dialoghi per Navas al momento non sono stati approfonditi, Kepa resta in corsa) e Raspadori".