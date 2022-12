Sportitalia, Criscitiello: "Bereszynski-Zanoli penso che si farà! Il Monza sul Papu Gomez, Lukic verso la Roma"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Per il Napoli sarà un mercato di gennaio interlocutorio me penso che l scambio Bereszynski-Zanoli si farà. Il Monza sta per chiudere Brekalo che potrebbe tornare in Italia, ma Galliani vuole il Papu Gomez che può lasciare la Liga spagnola. Tentazione molto concreta. Cragno deve lasciare assolutamente il Monza perchè non può non giocare per altri 6 mesi. La Salernitana potrebbe andare su Berisha e Lukic interessa alla Roma con Kumbulla potrebbe finire a Torino. Sanabria potrebbe finire al Verona co Shomurodov che piace ai granata".