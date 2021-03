Inter News - Spalletti-Napoli, ADL sonda il terreno per l'estate: l'allenatore è pronto a tornare, è stuzzicato dall'idea!

Calciomercato Napoli - Luciano Spalletti al Napoli. Il 30 giugno 2021 scadrà il contratto di Luciano Spalletti con l'Inter e l'allenatore italiano potrà tornare ad allenare un nuovo club, visto che ha tanta voglia. Tanti sondaggi in Italia, tra cui anche quello del Napoli che in estate dirà quasi sicuramente addio a Gennaro Gattuso. Spalletti Napoli, si può fare!

Luciano Spalletti

Calciomercato, Inter news: Spalletti-Napoli, le ultime

Spalletti Napoli, arrivano aggiornamenti di mercato. Luciano Spalletti dal 30 giugno sarà libero di cercare una nuova squadra dopo questo periodo di pausa. Su Spalletti c'è forte l'interesse del Napoli. Come rivelato da Fc Inter News, Aurelio De Laurentiis ha già sondato il terreno e Spalletti sarebbe stuzzicato dall'idea di rimettersi subito in gioco in una piazza così importante come Napoli.

Calciomercato Serie A, non solo il Napoli: anche la Fiorentina su Spalletti

Su Luciano Spalletti però non c'è soltanto il Napoli, ma anche la Fiorentina, che allo stesso tempo ha già contattato anche Maurizio Sarri. Il presidente Rocco Commisso pensa in grande e vuole costruire un progetto vincente partendo dall'allenatore. Non mancano però le offerte a Spalletti anche dall'estero, dove è stato contattato dallo Spartak Mosca, dopo le cinque stagioni e i quattro trofei conquistati ai tempi dello Zenit San Pietroburgo. Le suggestioni non mancano, perché si tramutino in qualcosa di più concreto è ormai solo questione di tempo.