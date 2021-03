Napoli Calcio - Il futuro di Kalidou Koulibaly è sempre in bilico e Fabrizio Romano di Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti su Twitter:

“Il Bayern Monaco non è al lavoro per ingaggiare Koulibaly al momento. I club di Premier League sono ancora interessati come la scorsa estate, il Bayern non ha avviato nessun colloquio con il Napoli o con gli agenti di Kalidou”.