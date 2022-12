Spalletti non ha escluso due possibili cessioni a gennaio

Calciomercato Napoli - Luciano Spalletti si è pronunciato anche su due azzurri il cui futuro è potenzialmente in bilico nel corso della conferenza stampa di ieri. Si tratta di Diego Demme e - a sorpresa - Salvatore Sirigu.

Mercato Napoli, Spalletti su Demme e Sirigu

Ecco quanto riferito dal tecnico come si legge su Il Mattino oggi in edicola: “Noi siamo a posto così e non vogliamo avvenga niente, né in entrata né in usci- ta. Siamo contenti di Demme, preferiamo che resti qui, per il resto è lui che decide.

Se ha la necessità di voler giocare di più cercheremo poi di restare lo stesso così perché ho altri giocatori per poter sopperire numericamente alla sua assenza.

Per quanto riguarda Sirigu ci dà tranquillità il fatto che si sta allenando bene, poi se verranno fuori altri problemi saranno fatte delle valutazioni. Ma se le cose scorreranno normalmente noi siamo tranquilli».