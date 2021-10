Sky - Venezia, visite mediche per Romero: martedì la firma

Nuovo rinforzo per il Venezia di Paolo Zanetti, che per i prossimi impegni di Serie A potrà contare su un rinforzo di esperienza. È tutto fatto per l'arrivo in laguna di Sergio Romero, che è già in Italia e che oggi (lunedì) sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra. Intesa di massima tra le parti già raggiunta, mancano solamente gli ultimi dettagli, con l'ex numero 22 del Manchester United che martedì firmerà il contratto che lo legherà al club di Niederauer. Dopo la firma il portiere vicecampione del mondo 2014 con l'Argentina si metterà al lavoro per essere a disposizione di Zanetti, che fino ad ora ha potuto contare su un reparto composto da Niki Maenpaa, Luca Lezzerini e dal giovani Filippo Neri.

Per Sergio Romero non si tratterà dell'esordio assoluto nel campionato italiano. Il portiere argentino, infatti, aveva già difeso la porta della Sampdoria dal 2011 al 2013 e nella stagione 2014/15. Arrivato in Italia nella estate del 2011, il portiere cresciuto nel Racing Club aveva contribuito a riportare i blucerchiati in Serie A vincendo il campionato di Serie B. Nella stagione seguente si afferma anche nella massima serie italiana e le sue buone prestazioni vengono notate dal Monaco che decide di portarlo nel Principato. Con i biancorossi le cose non vanno per il verso giusto, e dopo 9 presenze stagionali decide di tornare di nuovo alla Samp, con la quale chiuderà la stagione 2014/15 con sole 11 presenze. Dopo l'addio a Genova, per lui si aprono le porte della Premier League con il Manchester United che lo accoglie nella stagione 2015/16. Con i Red Devils scende in campo 61 volte in 5 stagioni, fino alla scadenza contrattuale dello scorso 30 giugno.