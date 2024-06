Sky Sports - Osimhen costa troppo, ma Chelsea e i top club di Premier cercano una punta: la situazione

Calciomercato SSC Napoli - Mercato movimentato in attacco in Premier League, con Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Man Utd e Tottenham tutti alla ricerca di una grande punta. Sky Sports News scrive che potrebbero esserci fino a 13 club inglesi alla ricerca sul mercato di un centravanti quest'estate:

Sky Sports su Victor Osimhen scrive:

"Valore di mercato approssimativo: £100 milioni+ (€120 milioni+). Solo pochi club al mondo possono permettersi di spendere 100 milioni di sterline per un giocatore, il che limita il mercato per giocatori come Victor Osimhen. A due anni dalla fine del contratto, una mossa è più pratica, ma il Napoli non lo lascerà andare per meno del suo valore. Questo è sicuramente un motivo per cui il prolifico marcatore è ancora al Napoli nonostante le speculazioni secondo cui si trasferirebbe altrove quasi ogni stagione. Tutti i migliori club sono stati collegati a lui in un momento o nell'altro, incluso il Chelsea, ma a un prezzo così alto, ci sono solo una manciata di club in tutto il mondo che potrebbero spendere quella somma di denaro - e la maggior parte ha i propri centravanti. All'inizio di quest'anno si pensava fosse in cima alla lista dei desideri del PSG per sostituire Mbappe".