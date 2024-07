Sky - Spinazzola sempre più vicino al Napoli! Contatti costanti per trovare l'intesa economica

Calciomercato Napoli, ultime notizie su Leonardo Spinazzola! Sky Sport svela gli ultimi aggiornamenti sul futuro del terzino che si è appena svincolato dalla AS Roma e che potrebbe approdare a Napoli a parametroz ero.

Spinazzola-Napoli

Spinazzola sempre più vicino al Napoli, contatti costanti per trovare l'intesa economica. È lui il giocatore scelto da Conte per rinforzare le corsie esterne. Si è liberato dalla Roma, arriverebbe a parametro zero e si sta lavorando per trovare la quadra definitiva, ma Spinazzola al Napoli è sempre più vicino.