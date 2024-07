Sky - Spinazzola-Napoli, oggi nuovo summit: accordo vicino

Calciomercato Napoli, attese novità in queste ore per Leonardo Spinazzola. Lo si apprende dal sito di SkySport.

Ecco quanto si legge sul portale dell'emittente televisiva: "Il Napoli è a un passo da Leonardo Spinazzola. Il giocatore, dopo il mancato rinnovo con la Roma è a tutti gli effetti uno svincolato, ma salvo clamorosi colpi di scena lo resterà ancora per poco. Le parti si stanno avvicinando, con gli azzurri che offrono due anni di contratto: oggi nuovo summit tra le parti per arrivare all'intesa definitiva. Nell'ultima stagione in giallorosso 36 partite totali con una rete e quattro assist".