Sky - Solo un interessamento per Icardi di Roma e Napoli, il bomber aspetta i top club! Nessuna offerta concreta, il punto sulla situazione

Luca Marchetti ed Andrea Paventi, giornalisti di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante lo speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Al momento ci sono stati per Icardi solo interessamenti da parte di Napoli, Juventus e Roma, nessuna offerta concreta. Al di là di questo, però, l’intenzione dell’argentino, se proprio deve lasciare l’Inter, è quella di approdare in un top club assoluto come il Real Madrid per intenderci. Ovviamente il calciatore può attendere queste grandi offerte perché manca ancora tanto e l’interessamento di altri club come Napoli e Roma resisterà anche nel tempo. L’alternativa, però, al momento è quella di avere un ruolo da comprimario nell’Inter. I nerazzurri, però, per motivi di bilancio, hanno maggiore fretta di chiudere la cessione dell’attaccante per ragioni di bilancio e di Fair Play Finanziario”.