Sky - Politano è di fatto un nuovo calciatore del Napoli! Llorente-Inter si riapre solo in un caso, c'è il Tottenham

Ultime notizie mercato Napoli – Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Politano è di fatto un giocatore del Napoli e questo pare nuovi scenari in casa Inter. Ci sono vari nomi in ballo: Llorente potrebbe essere un obiettivo nel caso in cui il Napoli riuscisse a prendere un altro attaccante, poi c’è Giroud e potrebbe anche non arrivare nessuno dal momento che anche Eriksen può agire da seconda punta. Sul bomber spagnolo del Napoli ci sono anche il Tottenham ed il Parma”.