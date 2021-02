Ultime notizie calcio mercato - Scatenato in questo ultimo giorno di mercato il Parma che, per risollevarsi, pare aver deciso di puntare in maniera importante su calciatori di esperienza in grado di far fare il salto di qualità alla squadra allenata da Roberto D'Averso. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la dirigenza emiliana ci starebbe provando sia per Pellé che per José Maria Callejon.