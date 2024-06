Sky - Arsenal-Osimhen, offerte ancora basse! E il Chelsea non sblocca Lukaku

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti Sky sul futuro si Victor Osimhen e Romelu Lukaku! Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione del reparto offensivo del Napoli.

" Osimhen ha una clausola da 130 milioni di euro, ma nessuno è disposto a pagare queste cifre. I contatti con il Chelsea non sono proseguiti per vari motivi. Ora su di lui c'è l'Arsenal ma le offerte sono e saranno più basse . Il presidente De Laurentiis dovrà dare il via libera ad una cessione ad una cifra più bassa di quella preventivata".

"Il primo della lista è Romelu Lukaku, poi c'è Dovbyk attaccante del Girona, ma Lukaku si è già sentito con Conte, che lo ha individuato come erede di Osimhen. Bisognerà capire le richieste del Chelsea, che per adesso non apre al prestito e pretende 38 milioni di euro per lasciarlo partire. I tempi per la chiusura non sono brevi".