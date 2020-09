Sky - Milik-Roma, distanza di 10mln col Napoli sul conguaglio! Dzeko non parte fin quando Arek non accetterà i giallorossi

Notizie Calcio - Aggiornamenti di mercato in casa Napoli, come racconta Sky Sport:

Roma e Napoli stanno parlando da un po’, ma dagli ambienti giallorossi non ci sarà l’ok alla cessione dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko alla Juventus qualora non arrivi l’ok di Arkadiusz Milik al trasferimento alla Roma.

C’è la volontà del Napoli di avere l’esterno offensivo turco Cengiz Under ed il baby talento Alessio Riccardi come contropartite tecniche, ma a questi due si aggiunge in più la richiesta di 20 milioni di euro.

La Roma, da questo punto di vista, ha risposto con un no secco, soprattutto dal punto di vista economico perchè vorrebbe chiudere attorno ai 10 milioni di euro come conguaglio economico.

Se dovesse arrivare un accordo nei prossimi giorni tra Milik e la Roma, a quel punto potrebbe anche essere sbloccata la trattativa che porterebbe Edin Dzeko alla Juventus.