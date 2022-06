Calciomercato Napoli - Tutto fermo in casa Napoli sul fronte entrata. Per un motivo molto semplice: sono altrettanto paralizzate le uscite in questo momento. Tante situazioni potenzialmente in evoluzione ma che al momento non trovano una quadra.Â

Così come riferiscono i colleghi di SkySport, il mercato del Napoli è in stallo attualmente. C’è un’unica e sola vera trattativa spedita: quella riguardante Alex Meret per un rinnovo contrattuale di altri 5 anni.