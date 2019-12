Sky - Lobotka al Napoli, manca solo l'ok del presidente del Celta Vigo

Lobotka in azione

Ultime calcio mercato Napoli - Ormai ci siamo, il Napoli sta per chiudere l'acquisto definitivo di Lobotka dal Celta Vigo. Il calciatore è vicino a vestire la maglia azzurra, grazie anche alle buone referenze del connazionale Marek Hamsik, ex capitano degli azzurri, oggi al Dalian in Cina. Il calciatore slovacco andrà dunque a rinforzare l'organico a disposizione di Gennaro Gattuso.

News calcio mercato, Lobotka al Napoli manca solo l'ok del presidente del Celta

Secondo quanto riferisce la redazione di Sky, per Lobotka e la fumata bianca manca solo l’ok del presidente del Celta Vigo.

Lobotka