Nicolò Casale rappresenta sia un'alternativa a Ostigard, per cui ancora la trattativa con il Genoa non è stata chiusa, ma anche una mossa cautelativa in vista di una possibile futura partenza di Koulibaly.

Kalidou Koulibaly

Koulibaly, il Barcellona può spingere per chiudere

Come riporta Sky:

"Il difensore senegalese, come sappiamo, ha il contratto in scadenza tra un anno e a oggi non ci sono stati passi avanti per il rinnovo. Per questo può partire, e il Barcellona potrebbe presto spingere per chiudere".

