Sky - Kim domani potrebbe fare le visite mediche per il Napoli: ultimi dettagli burocratici tra le due società

Calciomercato Napoli - Kim Min Jae al Napoli. L'affare è ormai in dirittura d'arrivo come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio di Sky. Il difensore coreano potrebbe arrivare in Italia per svolgere le visite mediche di rito.

Kim-Napoli: domani le visite mediche?

Ecco cosa si legge sul sito di Gianluca Di Marzio