Sky - Kamada verso la Lazio: maxi commissione sul trasferimento, le cifre

Calciomercato - La Lazio è forte su Daichi Kamada, trequartista classe 1996 il cui contratto con l'Eintracht Francoforte è scaduto il 30 giugno. E che piaceva in passato anche al Napoli.

Come conferma Sky Sport, i biancocelesti hanno raggiunto un accordo verbale per l'ingaggio del giocatore. Mancano ancora le firme, che però sono previste per la giornata di giovedì. Il giapponese dovrebbe legarsi alla Lazio con un contratto da due anni più uno opzionale. Come riferito da Manuele Baiocchini di Sky Sport, Kamada percepirà 3 milioni annui più bonus, mentre la commissione sul trasferimento sarà pari a 4 milioni.

Ed è probabile che proprio le commissioni così alte abbiano allontanato De Laurentiis, che non ama queste 'manovre' di mercato.