SKY - Insigne non voleva club rivali del Napoli, ha chiamato il CT Mancini: rassicurazioni sulla Nazionale

Ultimissime calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato a Calciomercato - L'Originale, su Sky Sport, raccontando la giornata di oggi di Insigne e la firma col Toronto:

"Insigne era all'hotel St. Regis, tra l'altro è curioso perché è l'hotel spesso scelto da De Laurentiis perché è a circa 500 metri dalla Filmauro. Oggi lì ha firmato Insigne con il Toronto, un contratto di 5 anni e mezzo: era con Pisacane, due legali e il rappresentante per il Toronto, D'Amico. C'erano anche il papà di Insigne e la moglie. Insigne aveva già accettato, ma oggi ha fisicamente e formalmente firmato il contratto. 11 milioni e mezzo netti più 4,5 di bonus. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale che arriverà sabato, ma c'è stata la firma sul contratto. La volontà di Insigne era di non firmare con un'altra maglia italiana che poteva affrontare quindi il Napoli. Per chiarezza, il Napoli non ha effettuato rilanci e l'ultima offerta del Napoli era inferiore a quanto percepisce adesso: è in scadenza di contratto, ne guadagna circa 5. Il Napoli ha offerto 3,5 milioni più 1,5 di bonus. Ha parlato con il CT Mancini, ha avuto rassicurazioni sul futuro in Nazionale: non lo escluderà".