Sky - Il Napoli ha bloccato Rafa Marin! Battuta la concorrenza di Milan e Juve

Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Rafa Marin! Sky Sport svela un retroscena sul difensore spagnolo di proprietà del Real Madrid, che è tra gli obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto arretrato.

Scrive Sky Sport su Rafa Marin: "Il Napoli ha bloccato Rafa Marin!Difensore del Real Madrid, che può diventare il primo acquisto della squadra di Antonio Conte. La dirigenza del Napoli ha lavorato per battere la concorrenza di Milan e Juventus, che avevano mostrato interesse per il giocatore attraverso sondaggi esplorativi. Queste ore possono essere decisive per definire la formula e chiudere la trattativa".