Calciomercato Napoli, è Alessandro Buongiorno il grande obiettivo partenopeo per la nuova difesa di Antonio Conte.

Mercato Napoli, Buongiorno dà la disponibilità

Come confermato da Gianluca Di Marzio in diretta a SkySport, al netto delle parole di Urbano Cairo che vorreste tenersi stretto il giocatore in realtà gli azzurri stanno provando a prenderlo e hanno anche l’apertura del calciatore in attesa di sviluppi dopo l’Europeo. Seguiranno aggionramenti.