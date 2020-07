Sky - Contatti Napoli-Maiorca per il 'Mini Messi' Romero! Volata con due top club, vanta un record incredibile

Calciomercato Napoli, l'esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sulle trattative in entrata della SSC Napoli.

Sul taccuino di Giuntoli c’è anche Luka Romero, attaccante del Maiorca classe 2004 (il più giovane ad esordire tra i professionisti nei top 5 campionati europei, a 15 anni e 219 giorni). Il suo profilo interessa molto in Spagna con Atletico Madrid e Barcellona in prima fla; in Italia il Napoli ha chiesto informazioni. Lo chiamano il ‘mini Messi’: è nato in Messico ma è argentino. Ha già indossato le maglie della nazionale U-15 e U-17. Ha segnato 230 gol in 108 partite nelle giovanili. Un prospetto interessantissimo su cui diverse big hanno messo gli occhi. Ora anche il Napoli, che ha già chiesto informazioni.