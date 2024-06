Sky - Cheddira e Folorunsho tornano a Napoli, Conte ha un piano

Calciomercato Napoli - Antonio Conte ha un piano per Cheddira e Folorunsho che torneranno a Napoli dopo i prestiti di questa stagione con il Frosinone e Verona. I due giocatori in questo momento attendono di capire la decisione del club nei loro confronti.

Napoli: il piano su Cheddira e Folorunsho

Il Napoli è una delle poche squadre a non aver dato giocatori in prestito con riscatto in questa stagione in Serie A. La squadra di De Laurentiis, infatti, non aveva ceduto giocatori in prestito con diritto di riscatto, ma solo in prestito secco.

Tra questi c'erano l'attaccante Walid Cheddira al Frosinone e il centrocampista Michael Folorunsho al Verona. Secondo le ultime notizie rivelate da Sky Sport, i due giocatori si metteranno a disposizione di Conte con il nuovo Napoli, salvo offerte precedenti. E Folorunsho sta facendo già le prove d'azzurro in Nazionale.