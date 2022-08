Sky - Braccio di ferro Napoli-Fabian Ruiz, Zielinski rifiuta il West Ham

Ultime news calciomercato Napoli - Qual è la situazione attuale sul futuro di Fabian Ruiz e Piotr Zielinski? I due centrocampisti del Napoli sono in bilico, ecco le ultime da Sky Sport:

"Fabian Ruiz ha delle offerte, ma per il prossimo anno quando lo si potrà acquistare a parametro zero: il Napoli gli ha offerto il rinnovo ma lo spagnolo non ha ritenuto adeguata la proposta dei partenopei. Questo potrebbe comportare da qui alla fine del mercato un braccio di ferro molto simile a quello visto con Milik. La situazione è piuttosto spinosa.