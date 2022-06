Sky - Bohinen alla Salernitana per 3,8 milioni! Il Napoli aveva fatto un'offerta importante

Calciomercato Serie A: la Salernitana ha riscattato il cartellino di Emil Bohinen, 3,8 milioni di euro nelle casse del CSKA Mosca, il club dal quale era stato acquistato in prestito lo scorso gennaio 2022. Undici presenze sono bastate al calciatore novegese per convincere la Salernitana a puntare su di lui anche per la prossima stagione.

Bohinen alla Salernitana, il Napoli aveva fatto un'offerta

Secondo quanto riferisce Sky Sport, anche il Napoli aveva fatto un'offerta importante per Bohinen, ma alla fine non c'è stato niente da fare. "Nonostante offerte importanti da parte di Inter, Napoli, Bologna e Sassuolo, Emil Bohinen è stato riscattato dalla Salernitana per 3,8 milioni di euro. All'interno del contratto c'era una clausola player consent, che permetteva al giocatore di dare lui stesso l'ultima parola sul proprio futuro".

Bohinen

Dunque Bohinen avrebbe preferito la Salernitana anche a Inter e Napoli.