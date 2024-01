Sky - Asse Napoli-Frosinone: attesa per Zerbin e Popovic in sinergia

Calciomercato Napoli - Il Napoli può completare una doppia operazione con il Frosinone perché piacciono Zerbin e Popovic in attacco. Il club azzurro lascerà partire Zerbin in prestito dopo l'arrivo di Ngonge e se dovesse chiudere per il talento serbo classe 2006 Popovic allora andrà anche lui al Frosinone. A riportarlo è Sky Sport.