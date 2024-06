Sky - Altro che Napoli, la Juve pronta a chiudere la trattativa col club di Premier League

Calciomercato Napoli - Sembra sia destinata a sfumare già adesso una pista per il centrocampo del Napoli. Nelle ultime ore era stato infatti accostato agli azzurri il nome di Enzo Barrenechea, centrocampista di proprietà della Juventus che ha giocato la scorsa stagione al Frosinone.



Secondo quanto riportato dal collega di Sky Gianluca Di Marzio però, l'argentino classe 2001 farà parte della maxi trattativa per portare Douglas Luiz dall'Aston Villa all Juventus:

"La trattativa tra Juventus e Aston Villa per portare Douglas Luiz in bianconero aveva subito nei giorni scorsi un brusco rallentamento, dovuto al mancato accordo tra Weston McKennie e gli inglesi.

Inizialmente il centrocampista statunitense, ex Schalke 04 e Leeds, sarebbe dovuto rientrare in uno scambio che avrebbe coinvolto anche Samuel Iling Jr. All'Aston Villa sarebbe andato inoltre un conguaglio economico di circa 18-20 milioni di euro.

Come raccontato nei giorni scorsi, le parti avevano cominciato dunque a valutare delle alternative. Ora le due società stanno cercando una quadra con una soluzione differente, cambiando le carte in tavola e inserendo nella trattativa un nuovo nome, quello di Enzo Barrenechea. Il centrocampista argentino, classe 2001, ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Frosinone, come Matias Soulè e Kaio Jorge.

Ormai McKennie è definitivamente tagliato fuori dallo scambio tra i due club, e soprattutto la novità è che l'Aston Villa ha dato alla Juventus il suo ok per queste nuove condizioni del trasferimento. Adesso dunque si cercherà di far quadrare i conti: nel "maxi-scambio" ci saranno, oltre a Douglas Luiz, Enzo Barrenechea e Iling Jr, e i bianconeri verseranno comunque un conguaglio in favore degli inglesi. Se ci sarà accordo, si andrà dunque verso una conclusione positiva dell'affare".