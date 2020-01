Sky - Accordo con il Verona per Kumbulla: 20 milioni più bonus! In settimana Giuntoli incontrerà gli agenti

Ultime notizie mercato Napoli – Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Calciomercato – L’originale” sulle ultime di mercato in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Raggiunto un accordo con il Verona per 20 milioni + 4 di bonus per Kumbulla. Nei prossimi giorni Giuntoli incontrerà gli agenti del calciatore a cui saranno esposti i progetti societari nella speranza che possa andare diversamente rispetto a quanto accaduto con Amrabat che non ha ancora accettato la destinazione partenopea”.