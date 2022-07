Simeone-Napoli, firma questione di ore! CorSport: Cholito rifiuta Siviglia, cifre e formula

Calciomercato Napoli. Giovanni Simeone si avvicina al Napoli. Il centravanti argentino dell'Hellas Verona è uno degli obiettivi principali per il ruolo di vice-Osimhen e potrebbe andare a sostituire Andrea Petagna (vicino al Monza).

Simeone Napoli calciomercato

Simeone-Napoli, firme vicine

Di Simeone al Napoli ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport, svelando alcuni dettagli della trattativa tra il Verona ed il club di De Laurentiis. Il quotidiano ha parlato di "questione di ore" per un' operazione che è ad un passo dalla chiusura e si aspetta la cessione di Petagna al Monza per avere il via libera definitivo: